Antalya'da otizm farkındalığı için bir cadde mavi ışıklarla aydınlandı
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Antalya'da otizm farkındalığı için bir cadde mavi ışıklarla aydınlandı

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
Antalya'da otizm farkındalığı için bir cadde mavi ışıklarla aydınlandı

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Antalya'da bir caddeyi mavi ışıkla aydınlatarak, farkındalığa destek oldu.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Antalya'da bir caddeyi mavi ışıkla aydınlatarak, farkındalığa destek oldu.

Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, otizm konusunda toplumsal bilincin oluşmasına katkı sunmak amacıyla perşembe günü "Farkındayız, yanındayız" etkinliği düzenlendi.

Bizim Otizm Köyü'nde aşçılık eğitimi alan otistik öğrencilerle bir araya gelen AEDAŞ ekibi, cuma günü de Antalya'nın merkezi noktalarından biri olan Işıklar Caddesi'ni mavi ışıkla aydınlattı.

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, otizmin bir eksiklik değil, farklılık olduğunu ifade etti.

Şirket olarak sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer almaya büyük önem verdiklerini anlatan Müdüroğlu, şunları kaydetti:

"Farkındayız yanınızdayız' diyerek otizme dikkat çekmek istedik. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye genelinde yürüttüğü etkinlikler kapsamında 'otizme mavi ışık yak' kampanyasına destek verdik. Vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gören bu ışıklandırmayla bir nebze de olsa otizme ışık tutmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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