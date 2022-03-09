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Otelin bacasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Oktay Özden - Güncel
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Antalya'da bir otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da bir otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'ndeki bir otelin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aşırı duman nedeniyle caddede yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.

Otelin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Otelin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Otelin bacasında çıkan yangın söndürüldü

AA / Oktay Özden - Güncel

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Yangın, Güncel, Haberler

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