Antalya'da otelden hırsızlık iddiası
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Antalya'da otelden hırsızlık iddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelin oyun salonundaki kasadan para çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

06.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:00
Antalya'da otelden hırsızlık iddiası

'nın ilçesindeki bir otelin oyun salonundaki kasadan para çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Turizm Bölgesi'ndeki bir otelin oyun salonunda bulunan kasadan 50 avro, 100 dolar ve 100 lira çalınması üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli Hüseyin Y'yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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