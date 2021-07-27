Antalya'da otelde 1800 litre sahte alkol ele geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda 1800 litre sahte alkol bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda 1800 litre sahte alkol bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde bir otelde sahte alkol yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin otele düzenlediği operasyonda, 1800 litre sahte alkol ele geçirildi.
Şüpheli M.E.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca