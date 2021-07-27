Antalya'da otelde 1800 litre sahte alkol ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da otelde 1800 litre sahte alkol ele geçirildi

Antalya'da otelde 1800 litre sahte alkol ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda 1800 litre sahte alkol bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda 1800 litre sahte alkol bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde bir otelde sahte alkol yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin otele düzenlediği operasyonda, 1800 litre sahte alkol ele geçirildi.

Şüpheli M.E.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Derya Uluğ Düm Tek Tek Seren Serengil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Roger Schmidt Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da otelde 1800 litre sahte alkol ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 23:52:06. #1.15#

title