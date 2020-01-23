Antalya'da otel tadilatında çalışırken yüksekten düşen işçi öldü
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Antalya'da otel tadilatında çalışırken yüksekten düşen işçi öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir oteldeki tadilat çalışması sırasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

23.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:34
Antalya'da otel tadilatında çalışırken yüksekten düşen işçi öldü

'nın ilçesinde, bir oteldeki tadilat çalışması sırasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki beş yıldızlı bir otelin tadilatında çalışan işçilerden Ali Yalçınkaya (25), çatı kısmında beton delme işlemi yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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