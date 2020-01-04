Antalya'da otel sahibi fuhşa yer temin etmek suçlamasıyla tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otelin sahibi fuhşa yer temin etmek suçlamasıyla tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otelin sahibi fuhşa yer temin etmek suçlamasıyla tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Side Mahallesi'ndeki bir apart otelde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince, düzenlenen operasyonda fuhşa yer temin ettiği iddia edilen otel sahibi C.G. gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.