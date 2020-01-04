Antalya'da otel sahibi fuhşa yer temin etmek suçlamasıyla tutuklandı
Haberler » Güncel » Antalya'da otel sahibi fuhşa yer temin etmek suçlamasıyla tutuklandı - Haber

Antalya'da otel sahibi fuhşa yer temin etmek suçlamasıyla tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otelin sahibi fuhşa yer temin etmek suçlamasıyla tutuklandı.

04.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:50
Antalya'da otel sahibi fuhşa yer temin etmek suçlamasıyla tutuklandı

'nın ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otelin sahibi fuhşa yer temin etmek suçlamasıyla tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Side Mahallesi'ndeki bir apart otelde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince, düzenlenen operasyonda fuhşa yer temin ettiği iddia edilen otel sahibi C.G. gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler