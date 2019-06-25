Antalya'da otel havuzuna düşen çocuk öldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde otel havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

Patara Mahallesi'nde bir otelde çalışan Emine Süer ve Abdullah Süer çiftinin kızları Melek Süer, havuza düştü.

Bir süre sonra suda hareketsiz fark edilen çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA