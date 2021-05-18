Son dakika haberi... Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda büyük yangın

Son dakika haber: Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda büyük yangın İçerisinde dolu alkol şişelerinin bulunduğu bölüm olan yangının büyümemesi için büyük çaba sarf edildi Yangın 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı Antalya'da otel ekipmanları satan bir firmaya ait depoda büyük yangın çıktı.

Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda büyük yangın

İçerisinde dolu alkol şişelerinin bulunduğu bölüm olan yangının büyümemesi için büyük çaba sarf edildi

Yangın 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'da otel ekipmanları satan bir firmaya ait depoda büyük yangın çıktı. İçerisinde dolu alkol şişelerinin de yer aldığı depo yangını itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesindeki otel ekipmanları satan bir firmaya ait depoda çıktı. İçeride çalışanlar depodan tahliye edilirken, alevler bir anda depoyu sarmaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşın sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi. Alevlerin, deponun alkol şişelerinin bulunduğu bölüme ilerlememesi için ekipler yoğun çaba gösterdi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Çevredeki vatandaşlar ise yangın esnasında büyük bir ses duyduklarını ve korku yaşadıklarını dile getirdi.

Öte yandan yangının trafodan dolayı çıktığı ileri sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin