Antalya'da otel deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Antalya'da otel deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da otel deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da otel deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da otel deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir otelin deposundan 8 televizyonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada televizyonların bir internet sitesi üzerinden satıldığı belirlendi.

Televizyonları satın alan K.B'nin ifadesinde, ürünleri N.İ.B.'den aldığını belirtmesi üzerine şüphelinin belirlenen iki evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan N.İ.B'nin de televizyonları eşi T.B'nin getirdiğini belirtmesi üzerine, şüpheli Burdur'da yakalandı.

T.B, alınan ifadesinde, hırsızlık olayını K.D. ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Yapılan operasyon yakalanan K.D. ile T.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

K.B. ve N.İ.B. ise "suç eşyasını satın almak ve kabul etmek" suçlarından haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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