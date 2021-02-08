Antalya'da otel bahçesinde yaralı bulunan güvercin tedaviye alındı
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Antalya'da otel bahçesinde yaralı bulunan güvercin tedaviye alındı

08.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:09
Antalya'da otel bahçesinde yaralı bulunan güvercin tedaviye alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaralı bulunan güvercinin tedavisine başlandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaralı bulunan güvercinin tedavisine başlandı.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kiriş Mahallesinde bir otelin bahçesinde yaralı güvercin bulan hayvansever, Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine başvurdu.

Veteriner Hekim Fevzi Uzun, yaralı güvercinin tedavisine başladı.

Uzun, yaptığı açıklamada, "Hayvanseverimiz bulduğu yaralı güvercini bize teslim etti. Biz de hemen tedavisine başladık. Güvercinin sağ kanadının altında açık bir yara olduğunu tespit ettik. Dikiş atarak tedavisini tamamladık. Tam anlamıyla iyileştikten sonra doğaya bırakacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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