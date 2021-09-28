Antalya'da Osmanlı dönemine ait gümüş kumpas ele geçirildi - Haberler
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Antalya'da Osmanlı dönemine ait gümüş kumpas ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da Osmanlı dönemine ait gümüş kumpas ele geçirildi

Antalya'da Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde 1 adet gümüş kumpası (altın tartım terazisi) satmaya çalışan şahıs, düzenlenen operasyon ile yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde 1 adet gümüş kumpası (altın tartım terazisi) satmaya çalışan şahıs, düzenlenen operasyon ile yakalandı. Eserin Elmalı Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilirken, şahsın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, Korkuteli ilçesinde bir şahsın elinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisinin alınması üzerine 27 Eylül Pazartesi günü KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet gümüş kumpas bulunarak muhafaza altına alındı.

Tarihi eseri satmaya çalışan yabancı uyruklu M.M. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eser incelenmek üzere Elmalı Müze Müdürlüğüne teslim edilecek. Öte yandan eserin, yurtiçinde alım satımının izne bağlı, yurtdışına çıkarılmasının ise yasak olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Antalya'da Osmanlı dönemine ait gümüş kumpas ele geçirildi

Antalya'da Osmanlı dönemine ait gümüş kumpas ele geçirildi

Antalya'da Osmanlı dönemine ait gümüş kumpas ele geçirildi

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