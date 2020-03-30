Antalya'da örtü altı üretim aralıksız sürüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da örtü altı üretim aralıksız sürüyor - Haberler
Türkiye, Kumluca, Antalya, Güncel

Antalya'da örtü altı üretim aralıksız sürüyor

Antalya'da örtü altı üretim aralıksız sürüyorANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki üreticiler örtü altı sebze üretimini aralıksız sürdürüyor.

30.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:55

Antalya'da örtü altı üretim aralıksız sürüyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki üreticiler örtü altı sebze üretimini aralıksız sürdürüyor. İlçede üretilen ürünler hız kesmeden tüketiciyle buluşturulmaya çalışılıyor.

Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden biri olan Kumluca'da üretime ara vermeden devam ediliyor. Tüm ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında başta 65 yaş üstü olmak üzere kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinden çıkmaları kısıtlanırken, vatandaşların çoğunluğuna ise evde kalmaları tavsiye edilirken, Kumlucalı üreticiler harıl harıl çalışıyor. Seralardan toplanan domates ve biber gibi ürünlerin tüketiciyle buluşturulması için üreticiler yoğun bir çaba sarf ediyor.

'HİJYENİK BİR ŞEKİLDE ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ'

Üretici Önder Akıncı, "Kumlucalı çiftçiler olarak, hijyenik bir şekilde üretime devam ediyoruz. Çiftçiler olarak üretimimizde bir sıkıntı yok. Sağlıklı bir şekilde hale iletiyoruz" dedi.

'ÜRETİMDE ARA YOK'

Üretici Burhan Akkaya, "Çiftçiler olarak üretiyoruz. Toplayıp hale gönderiyoruz. Biz çiftçiler olarak hijyenik ve temiz bir şekilde üretime devam ediyoruz. Bizde üretimde ara yok" diye konuştu. Turgut Özer, "Çiftçiler olarak aralıksız üretiyoruz. Hijyenik bir şekilde toplayıp, hale götürüyoruz. Halden sonra tüketiciye ulaşmasında bir sıkıntı varsa onu da devletimiz bilir" dedi.

'ÜRETİMDE SIKINTIMIZ YOK'

Üretici İzzet Gökce de şöyle dedi:

"Allah'ın izniyle şu ana kadar üretimde sıkıntımız yok. Tek isteğimiz içinde bulunduğumuz zor günleri atlatabilmektir. Başka hiçbir şey değil. Biz hijyenik bir şekilde toplamamızı yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar temiz bir şekilde hale teslim ediyoruz. Halden sonraki tüketicimize ulaşıncaya kadar olan sıkıntıyı bilmiyoruz. Onu da umarız devletimiz takip ediyordur. Bizim için önemli olan hijyen ve titizlikle üretmeye devam etmektir."

Antalya'da örtü altı üretim aralıksız sürüyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Antalya'da örtü altı üretim aralıksız sürüyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Haberler
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı Haberler
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı
Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Kadir Aydar Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hadise Muhterem Nur Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Futbolcu Fatih Terim Büyükçekmece
Şu an buradasınız: Antalya'da örtü altı üretim aralıksız sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 18:07:35. #1.14#
title