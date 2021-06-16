Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi
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Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan hortumun bir otelin bahçesini adeta savaş alanına çevirdiği görüntüler ortaya çıktı.

- Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan hortumun bir otelin bahçesini adeta savaş alanına çevirdiği görüntüler ortaya çıktı. Sabah saat 07: 00 sıralarında Belek turizm bölgesinde deniz üzerinde oluşan dev hortum denizden karaya doğru ilerleyip bir otelin bahçesini adeta savaş alanına çevirdi. Otel içinden cep telefonuyla çekilen görüntülerde bahçedeki şemsiyelerin hortumun şiddetiyle parçalanıp savrulması saniye saniye kaydedildi. Yaklaşık 3 dakika devam eden hortum, ardından etkisini kaybederken geriye savaş alanına dönmüş bahçe kaldı. Oturma gruplarının ve şemsiyelerin parçalandığı otel bahçesinde adeta zararg örmedik alan kalmazken kimsenin burnunun bile kanamaması teselli kaynağı oldu.

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi
Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi
Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi
Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
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