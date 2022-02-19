Antalya'da ormanlık alanda yasa dışı ağaç kesimi yapan şüpheli aranıyor

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini orman personeli olarak tanıtıp, ağaçları kesen ve taşıyan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manavgat Orman İşletme ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Titreyengöl Turizm Bölgesi'nde yasal olmayan yollarla ağaç kesildiği ihbarı üzerine bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgeye gelen ekipler, ormanlık alanın yol kenarlarındaki bölümlerinde yaklaşık 60 ton ağırlığında 50 civarında ağacın kesildiğini belirledi.

Jandarma ve orman ekipleri ağaçları keserek götüren şüpheli F.D'nin yakalanması için harekete geçti.

Ağaçların yüklenmesinde yardım ettikleri belirlenen üç kepçe operatörü ve şantiye şefi hakkında da adli işlem başlatıldı.