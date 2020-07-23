Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
23.07.2020 05:51 | Son Güncelleme: 23.07.2020 05:54
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yaylaalan Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda ekip sevk edildi.
Karadan ve havadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: AA