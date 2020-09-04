Antalya'da ormanlık alanda yangın
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Antalya'da ormanlık alanda yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'da ormanlık alanda yangın
04.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 04.09.2020 21:06

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yeşilvadi Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarında 25 arazöz kullanılıyor.

Ekipler, yangının başka alanlara sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.

Kaynak: AA

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