Antalya'da ormanlık alanda kenevir bitkisi ele geçirildi
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Antalya'da ormanlık alanda kenevir bitkisi ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da ormanlık alanda kenevir bitkisi ele geçirildi

Antalya'da ormanlık alanda ekili kenevir bitkisi ele geçirildi.

Antalya'da ormanlık alanda ekili kenevir bitkisi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer ilçesindeki Bahçecik mevkisindeki ormanlık alanda kenevir ekildiğini tespit etti.

Ormanlık alanda yapılan aramada 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kenevir bitkisini ektiği iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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