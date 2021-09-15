Antalya'da ormanlık alanda kaybolan 46 koyunu jandarma buldu

Antalya'da ormanlık alanda kaybolan koyunlar, jandarma ekiplerince bulundu.

Kepez ilçesi Başköy Mahallesi'nde ikamet eden M.G, hayvan ağılının kapısı açık unutunca 46 koyunun ormanlık alanda kaybolduğunu ve kendi imkanlarıyla bulamadığını belirterek jandarmadan yardım istedi.

Ekipler, koyunları ormanlık alanda buldu. Koyunlarını teslim alan M.G, jandarma ekiplerine teşekkür etti.