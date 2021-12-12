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Ormanlık alanda kafasından silahla vurulmuş ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ormanlık alanda kafasından silahla vurulmuş ceset bulundu Antalya'da ormanlık alanda başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

ANTALYA (İHA) - Ormanlık alanda kafasından silahla vurulmuş ceset bulundu

ANTALYA - Antalya'da ormanlık alanda başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yol kenarından yaklaşık 5 metre aşağıda kafasından tabancayla vurulmuş 30- 35 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cesedi ormanlık alanda gezen çocukların bulduğu öğrenilirken, polis olay hakkında cinayet şüphesi ile çok yönlü inceleme başlattı.

Ormanlık alanda kafasından silahla vurulmuş ceset bulundu

Ormanlık alanda kafasından silahla vurulmuş ceset bulundu

Ormanlık alanda kafasından silahla vurulmuş ceset bulundu

Ormanlık alanda kafasından silahla vurulmuş ceset bulundu

Ormanlık alanda kafasından silahla vurulmuş ceset bulundu

Ormanlık alanda kafasından silahla vurulmuş ceset bulundu

Ormanlık alanda kafasından silahla vurulmuş ceset bulundu

Ormanlık alanda kafasından silahla vurulmuş ceset bulundu

Ormanlık alanda kafasından silahla vurulmuş ceset bulundu

Ormanlık alanda kafasından silahla vurulmuş ceset bulundu

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