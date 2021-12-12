Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Varsak Aktoprak Mahallesi'ndeki ormanda yürüyüş yapanlar, bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede 3 yerinden silahla vurulduğu ve 30-35 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.

Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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