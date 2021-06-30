Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan ormanı yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan ormanı yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akseki-Manavgat kara yolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, helikopterlerin de müdahale ettiği yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Jandarma ekipleri, tedbir amaçlı Akseki-Manavgat kara yolunu ulaşıma kapattı.

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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