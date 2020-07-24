Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
24.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:44
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Sorgun Mahallesi Titreyengöl bölgesindeki otellerin bulunduğu güzergahtaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Antalya itfaiyesinin müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 500 metrekarelik alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü.
Kaynak: AA