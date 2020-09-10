Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
10.09.2020 02:29 | Son Güncelleme: 10.09.2020 02:32

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 15 arazöz ve çok sayıda itfaiye ile müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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