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Antalya'da ormanlık alana gizlenmiş tarihi mezar taşı bulundu

AA, Sinan Özmüş - Güncel
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Antalya'da ormanlık alana gizlenmiş tarihi mezar taşı bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alana saklanmış tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alana saklanmış tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisarçandır Mahallesi Kömür Ocağı mevkisindeki ormanlık alanda tarihi eser olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ormanlık alanda yapılan aramada, doğal kaya parçasının altına gizlenmiş 3 parça halinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı bulundu.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırma sonucunda, tarihi eseri ormana sakladığı belirlenen S.G. gözaltına alındı.

Mezar taşı, incelenmek üzere Antalya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya'da ormanlık alana gizlenmiş tarihi mezar taşı bulundu

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Konyaaltı, Hisarcık, Jandarma, Antalya, Güncel, Haber

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