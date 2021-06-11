Ormanlık alanda 73 düzensiz göçmen yakalandı
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Ormanlık alanda 73 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ormanlık alanda 73 düzensiz göçmen yakalandı Antalya'da ormanlık alan içerisinde gizlenen 73 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Ormanlık alanda 73 düzensiz göçmen yakalandı

ANTALYA - Antalya'da ormanlık alan içerisinde gizlenen 73 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı. 37 Afganistan, 23 Pakistan, 8 Suriye, 3 İran ve 2 Iraklı göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı Dağbeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Dağbeli Mahallesi ormanlık alan içerisinde yabancı uyruklu şahısların olduğu tespit edildi. Bölgede yapılan aramada, 37 Afganistan, 23 Pakistan, 8 Suriye, 3 İran ve 2 Irak olmak üzere toplam 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerin bitmesine müteakip Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öte yandan, düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan şüpheli veya şüphelilerin kimlik tespitleri ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ormanlık alanda 73 düzensiz göçmen yakalandı
Ormanlık alanda 73 düzensiz göçmen yakalandı
Ormanlık alanda 73 düzensiz göçmen yakalandı
Ormanlık alanda 73 düzensiz göçmen yakalandı
Ormanlık alanda 73 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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