Antalya'da ormanda kadın cesedi bulundu

24.09.2019 20:34

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda bir kadına ait ceset parçası bulundu.

Maarif mevkisindeki ormanlık alanda ceset olduğunu fark eden çobanlar, jandarmaya haber verdi.

Ekipler, vücudunun belden yukarısı bulunmayan ceset üzerinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Genç bir kadına ait olduğu belirtilen ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA