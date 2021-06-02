Antalya'da ormanda bulunan kadın cesediyle ilgili yargılanan sanığa müebbet hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da ormanda bulunan kadın cesediyle ilgili yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

Antalya'da ormanda bulunan kadın cesediyle ilgili yargılanan sanığa müebbet hapis cezası
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da ormanlık alanda cesedi taş ve toprakla kısmen kapatılmış halde bulunan kadının öldürülmesiyle ilgili yargılanan 4 sanığın cezası belli oldu.

Antalya'da ormanlık alanda cesedi taş ve toprakla kısmen kapatılmış halde bulunan kadının öldürülmesiyle ilgili yargılanan 4 sanığın cezası belli oldu.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Veli Ü, Mahsun D. ve Doğukan Ö. ile kardeşi Serhat Ö. ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Mahkeme başkanı yargılamada sona gelindiğini belirterek sanıklardan son sözlerini söylemelerini istedi.

Sanık Veli Ü, Duygu Çelikten'i bilerek ve isteyerek öldürmediğini savunarak "O sevdiğim balımdı. Ben suçsuzum, adaletinize güveniyorum." dedi.

Sanıklar Mahsun D. Serhat Ö. ve Doğukan Ö. ise pişman olduklarını, tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Maktulün annesi Leyla Çelikten de sanıklardan şikayetçi olduğunu, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Torunlarının her gün annelerini sorduğunu belirten Çelikten, "Torunlarıma cevap veremiyorum. Bu katil öyle bir ceza alsın ki tüm dünyaya ibret olsun. Türkiye'ye örnek bir ceza çıksın." ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Veli Ü'yü "kasten öldürme"den müebbet hapis cezasına çarptırarak indirim hükümlerini uygulamadı.

Diğer üç sanığı ise "delilleri yok etme" suçundan 4'er yıl hapis cezasına çarptıran heyet, sanıkların cezaevinde bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

Ailesinin kayıp müracaatı yaptığı iki çocuk annesi Duygu Çelikten için arama çalışması başlatan polis ekipleri, genç kadının kaybolmadan önce bindiği otomobilin Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda görüldüğünü belirlemiş, burada yapılan aramada kadının cesedi üzeri taş ve toprakla örtülmüş olarak bulmuştu.

Olayla ilgili Veli Ü, arkadaşı Mahsun D. ve cesedin gömülmesi için anlaştıkları öne sürülen Doğukan Ö. ile Serhat Ö. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Nikos Dendias Hasan Polatkan Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Beren Saat Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da ormanda bulunan kadın cesediyle ilgili yargılanan sanığa müebbet hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 18:54:10. #1.15#

title