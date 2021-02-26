Antalya'da ormanda bulunan kadın cesediyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı
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Antalya'da ormanda bulunan kadın cesediyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı

26.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:01
Antalya'da ormanda bulunan kadın cesediyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'da ormanlık alanda cesedi taş ve toprakla kısmen kapatılmış halde bulunan kadının öldürülmesiyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya'da ormanlık alanda cesedi taş ve toprakla kısmen kapatılmış halde bulunan kadının öldürülmesiyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Veli Ü, Mahsun D. Doğukan Ö. ile kardeşi Serhat Ö. ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Söz verilen sanıklardan Veli Ü, Duygu Çelikten ile iki yıllık ilişkilerinin olduğunu, ailesinin de bu durumdan haberdar olduğunu öne sürdü.

Olay günü tartıştığı Çelikten'in araçtan indiğini kendisinin de peşinden gittiğini aktaran Veli Ü, şunları kaydetti:

"Duygu çantasından rahmetli eşine ait olduğunu bildiğim tabancayı çıkararak bana doğrulttu. Elimle vurarak tabancayı indirdim, boğuşmaya başladık. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Duygu kanlar içinde kaldı. 112 Acil Servis'i aradığım sırada telefonun şarjı bitti. Çelikten ölünce olduğu yere bırakıp gittim. Daha sonra durumu anlattığım arkadaşım Mahsun D. "Keşke cesedi gömseydin. Şimdi kurtlar, kuşlar yiyecek." dedi. Daha sonra Mahsun D'nin tanıştırdığı Serhat ve Doğukan Ö. kardeşler cesedi gömdü."

Mahkeme başkanının otopsi raporunda Çelikten'in ölümünün kesici aletten kaynaklandığını sorması üzerine Veli Ü, "Olay yerinde bıçak yoktu, Duygu tabancayla vuruldu." karışlığını verdi.

Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek, birbirini suçladı.

Çelikten'in annesi Leyla Çelikten ise çocuklarını bulaşık yıkayarak büyüttüğünü, kızının uyuşturucu kuryeliğini kabul etmediği için öldürüldüğünü savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Antalya'da ailesinin kayıp müracaatı yaptığı iki çocuk annesi Duygu Çelikten için arama çalışması başlatan polis ekipleri, genç kadının kaybolmadan önce bindiği otomobilin Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda görüldüğünü belirlemiş, burada yapılan aramada kadının cesedi üzeri taş ve toprakla örtülmüş olarak bulmuştu.

Olayla ilgili Veli Ü, arkadaşı Mahsun D. ve cesedin gömülmesi için anlaştıkları öne sürülen kardeşler Doğukan Ö. ile Serhat Ö. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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