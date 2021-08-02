Antalya'da orman yangınında yayılan alevler nedeniyle zor anlar yaşayan gazeteciler konuştu Açıklaması
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Antalya'da orman yangınında yayılan alevler nedeniyle zor anlar yaşayan gazeteciler konuştu Açıklaması

Antalya'da orman yangınında yayılan alevler nedeniyle zor anlar yaşayan gazeteciler konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi sonucu panik yaşayan gazeteciler, o anları anlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi sonucu panik yaşayan gazeteciler, o anları anlattı.

TRT Haber Muhabiri Sena Ünal, AA muhabirine, yangının ilk gününden bu yana TRT Haber ekibi olarak sürekli sahada olduklarını söyledi.

Beydiğin bölgesinde canlı yayın yaptıklarını aktaran Ünal, "Aslında güvenli bir bölgedeydik. Canlı yayın sonrasında kameraman arkadaşım Kadir görüntü almak istedi. Bir anda havanın değişmesiyle rüzgarın alevleri bize doğru getirdiğini gördüm. O an Kadir'i adeta çekmeye çalıştım. O da bir görüntü daha diyerek görüntü çekmeye başladı. Alevler yola kadar yükselmişti. Saniyelerle yarıştık aslında. Rüzgarla birlikte alevler de üzerimize geliyordu. Artık herkes bağırmaya ve kaçmaya başladı. O anda artık 'biz de gitmeliyiz' dedim. Kadir arkadaşımızı kolundan tutarak çekiştirdim. Ekibiz. Sahada onu bırakıp asla gidemezdim. Saniyelerle oradan ancak kurtulabildik." ifadesini kullandı.

Kendilerinin de diğer gazeteciler gibi sahada zorlu bir görev yürüttüklerine değinen Ünal, ormancılar gibi alevlerin en yoğun olduğu yerlere gitmeye çalıştıklarını, zorlu işi severek yaptıklarını dile getirdi.

"Canımız çok yanıyor aslında"

TRT Haber Kameramanı Kadir Kurucan, görüntü çekerken alevlerin çok yakınlarına geldiğini fark ettiklerini belirtti.

Orman yangını görüntülerini çekerken canının acıdığını belirten Kurucan, "Ormanlarımız yanıyor. Canımız yanıyor aslında. Köylülerin, orman ekiplerinin mücadelesini en doğru şekilde göstermeye çalışıyoruz. Üzülerek görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu da gazeteciliğin zor yanı." dedi.

"Yangını en doğru şekilde kamuoyuna duyurmak için gece gündüz çalışıyoruz"

Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Çiftçi de ekip arkadaşlarıyla ihbar üzerine Beydiğin bölgesine hareket ettiklerini söyledi.

Yangını çekerken rüzgarın terse dönmesi nedeniyle alevlerin karayoluna kadar yükseldiğini aktaran Çiftçi, "Alevler oldukça yaklaştı. Gazeteciler de alevlerden kaçıyorlardı. O anın hem yangının büyüklüğünü hem de gazetecilerin ne şartlarda çalıştığını göstermek amacıyla deklanşöre bastım. Buradaki herkes gibi biz de zorlu bir görev yapıyoruz. Yangını en doğru şekilde kamuoyuna duyurmak için gece gündüz çalışıyoruz. " diye konuştu.

Manavgat'ta Taşağıl Mahallesi ve Beydiğin Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda alevlerin bir anda yükselerek kara yoluna kadar ilerlemesi nedeniyle bölgedeki orman işçileri, vatandaşlar ve gazeteciler, zor anlar yaşamıştı. Kısa süreliğine panik yaşayan vatandaşlar ile gazeteciler, koşarak bölgeden uzaklaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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