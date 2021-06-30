ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI, KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI
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ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI, KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya karayolunun Gündoğmuş ilçe kavşağı yakınında orman yangını çıktı.

Konya karayolunun Gündoğmuş ilçe kavşağı yakınında orman yangını çıktı. Karayolu, güvenlik amacıyla ulaşıma kapatılırken, yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Antalya- Konya karayolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangın helikopterlerinin yanı sıra karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, çevre ilçelerden gelen yangınla mücadele ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya- Konya karayolunu ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Mithat ABAKAN- Ömer KARÇAMANAVGAT (Antalya), (DHA)-

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI, KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI, KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI, KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI, KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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