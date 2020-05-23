Antalya'da orman yangını çıktı (3) YANGINLAR KONTROL ALTINDAAntalya'nın Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, soğutma çalışmaları başlatıldı.Her iki yangında zarar gören alanlar ise henüz tespit edilemedi.

Kaynak: DHA