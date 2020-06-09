Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 0,5 hektarlık alan zarar gördü.

Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınında 0,5 hektarlık alan zarar gördü. Yangına 6 adet arazöz ve 2 adet söndürme helikopteri müdahale etti.

Erinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Yeşilvadi Mahallesi'nde bulunan ormanda meydana geldi. Yangına müdahale için Serik ve Taşağıl orman işletme müdürlüklerine ait 6 adet arazöz, 2 adet söndürme helikopteri ve 1 adet idare helikopteri kullanıldı. Aynı zamanda 20 işçi ve 7 teknik personel görev aldı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 0.5 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: İHA