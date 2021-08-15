Antalya'da orman yangını başladı
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Antalya'da orman yangını başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da orman yangını başladı Antalya'nın Akseki İlçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Antalya'da orman yangını başladı

ANTALYA - Antalya'nın Akseki İlçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan 4 helikopter ile müdahale ediliyor.

Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ve 4 tane helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Antalya'da orman yangını başladı
Antalya'da orman yangını başladı
Antalya'da orman yangını başladı
Antalya'da orman yangını başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı

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