Antalya'da Orman Yangını
Antalya'da orman yangını (2)İBRADI'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜÜzümdere Mahallesi'nin yanındaki Akseki Tanboğaz mevkisindeki kızılçam ormanında saat 16.
Antalya'da orman yangını (2)
İBRADI'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Üzümdere Mahallesi'nin yanındaki Akseki Tanboğaz mevkisindeki kızılçam ormanında saat 16. 00 sıralarında çıkan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz ve çok sayıda işçinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saat süren çalışmayla söndürüldü. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.