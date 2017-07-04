Antalya'da orman yangını (2)



İBRADI'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ



Üzümdere Mahallesi'nin yanındaki Akseki Tanboğaz mevkisindeki kızılçam ormanında saat 16. 00 sıralarında çıkan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz ve çok sayıda işçinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saat süren çalışmayla söndürüldü. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.