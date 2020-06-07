Antalya'da orman yangını
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Antalya'da orman yangını

Antalya'da iki ayrı noktada çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'da orman yangını
07.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:41

Antalya'da iki ayrı noktada çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Antalya Orman İşletme Müdürlüğü Aksu Orman İşletme Şefliği Kurşunlu mevkiinde saat 13.30 sıralarında 2 ayrı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazözle müdahale edildi. 2 adet söndürme helikopterinin de destek verdiği söndürme çalışmalarına 25 işçi ve 4 teknik personel katıldı. Yaklaşık 1 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının neden çıktığı ile ilgili olarak araştırmalar devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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