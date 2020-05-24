Antalya'da orman yangını
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Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını Finike ilçesinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabildi Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan ve fırtına sebebiyle hızla yayılan orman yangını güçlükle kontrol altına alınabildi.

24.05.2020 03:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:14

Antalya'da orman yangını

Finike ilçesinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınabildi

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan ve fırtına sebebiyle hızla yayılan orman yangını güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında 2 dönüm ormanlık arazinin zarar gördüğü bildirildi.

Yangın bugün saat 21: 00 sıralarında Finike Turunçova Mahallesi Çakaltepesi mevkiinde çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın fırtınanın etkisiyle hızla yayıldı. dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Finike Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir belediyesi Finike İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saat sonunda kontrol alına alınabildi. Yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Antalya'da orman yangını

Kaynak: İHA

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