Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Sarıabalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 12 arazöz ve 6 yangın söndürme helikopteriyle alevlere müdahale edildi.
Orman ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında, 2,5 hektarlık ağaçlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Öte yandan aynı mahallede 1 Temmuz'da çıkan yangında ise 4 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.
Kaynak: AA
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