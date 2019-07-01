Antalya'da orman yangını

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter 12 arazözle müdahale ediliyor.

Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkiinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için ekipler çaba sarf ediyor.

Kaynak: İHA