Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.
Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkiinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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