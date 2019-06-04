Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Finike ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre Finike'ye bağlı Yuvallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına Finike ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri karadan, iki yangın söndürme helikopteri havadan müdahale ediyor.

Yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA