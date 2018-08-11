Antalya'da Orman Yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Karadağ Mahallesi Arpaderesi mevkisinde, Kızılçam ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangına, 7 yangın söndürme helikopteri, 3 amfibik uçak, 16 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 2 tır, 10 pikap araç ve 104 işçi ile müdahale edildi.
Yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangında, 25 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.