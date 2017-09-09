Antalya'da orman yangını



ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesi'nde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.15 sıralarında Konyaaltı'nın Akkuyu Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın bölgesine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve ormana ait arazözler müdahale etti. Alevlerin yükseldiği yangını ekipler kısa sürede kontrol altına aldı. Çevrede evleri bulunan mahalle sakinleri de orman yangınını söndürmede itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.