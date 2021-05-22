Son dakika haberleri | Antalya'da orman yangını
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Son dakika haberleri | Antalya'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın merkez Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Antalya'nın merkez Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını itfaiye ekiplerinin kontrol altına alma çalışması devam ederken havadan da bir helikopter söndürme çalışmalarına destek veriyor. Dumanlar sebebiyle görüş açısının düşmesinden dolayı Lara-Kundu karayolunun trafiğe geçici süreyle kapatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri | Antalya'da orman yangını
Son dakika haberleri | Antalya'da orman yangını
Son dakika haberleri | Antalya'da orman yangını
Son dakika haberleri | Antalya'da orman yangını
Son dakika haberleri | Antalya'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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