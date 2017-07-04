Antalya'da Orman Yangını (2)
İBRADI'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın İbradi İlçesi Üzümdere Mahallesi'nin yanındaki Akseki Tanboğaz mevkisindeki kızılçam ormanında çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.
İBRADI'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Antalya'nın İbradi İlçesi Üzümdere Mahallesi'nin yanındaki Akseki Tanboğaz mevkisindeki kızılçam ormanında çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar görürken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.