Antalya'da Orman Yangını (2)

Antalya'da Orman Yangını (2)

İBRADI'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın İbradi İlçesi Üzümdere Mahallesi'nin yanındaki Akseki Tanboğaz mevkisindeki kızılçam ormanında çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Antalya'da Orman Yangını (2)

İBRADI'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın İbradi İlçesi Üzümdere Mahallesi'nin yanındaki Akseki Tanboğaz mevkisindeki kızılçam ormanında çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar görürken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.