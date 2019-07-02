Antalya'da orman yangını (1)

Antalya'da orman yangını (1)

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Antalya'da orman yangını (1)

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Manavgat'a bağlı Oymapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Aynı bölgenin 4 farklı noktasında birden başladığı belirlenen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter ve 20 arazözle müdahale ediliyor. Bölgede rüzgarın da etkili olduğu belirtildi.


- Antalya

Kaynak: DHA
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