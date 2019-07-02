Antalya'da orman yangını (1)

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Manavgat'a bağlı Oymapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Aynı bölgenin 4 farklı noktasında birden başladığı belirlenen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter ve 20 arazözle müdahale ediliyor. Bölgede rüzgarın da etkili olduğu belirtildi.



Kaynak: DHA

- Antalya