Antalya'da Orman Yangında 1 Hektar Zarar Gördü
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Antalya'da Orman Yangında 1 Hektar Zarar Gördü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Antalya'da Orman Yangında 1 Hektar Zarar Gördü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Manavgat'a bağlı Uzunkale mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı değerlendiren Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye yangın söndürme ekiplerini sevk etti. 4 yangın söndürme helikopteri, yangın söndürmede kullanılan amfibi uçak, 8 arazöz ve 38 orman işçisiyle yangına müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü açıklandı.

- Antalya

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