Antalya'da orman işçilerinin şehit olduğu yangın alanı havadan görüntülendi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 işçinin şehit olduğu Gebece Mahallesi ve çevresindeki orman yangınının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 işçinin şehit olduğu Gebece Mahallesi ve çevresindeki orman yangınının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi.
Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için müdahaleler devam ediyor.
Gebece Mahallesi ve çevresi havadan görüntülendi. Yanan evler ve ormanlık alanların yer aldığı görüntüler, yangının verdiği zararın boyutunu gözler önüne serdi.
Havadan çekilen görüntülerde, çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Mahallelinin eşyaları ve küçükbaş hayvanlarıyla daha güvenli bölgelere doğru mahalleden ayrıldığı görüldü.
Elektrik direklerinin zarar gördüğü için elektrik verilemeyen mahallede, birçok kurumun çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin