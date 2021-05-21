Antalya'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı
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Antalya'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı

Antalya'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında 24 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında 24 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Manavgat ve Alanya ilçelerinde 4 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 24'ü yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Zanlıların, "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi yerel düzeyde organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunduklarının tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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