Antalya'da Organ Bağışı

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları nakil için alındı.



Kentte geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve ismi açıklanmayan 30 yaşındaki kişi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Hastanenin Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal ve ekibi beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesiyle görüşerek organlarının bağışlanması konusunda onay aldı.



Gencin karaciğeri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Nebi Bilgili'ye, kalbi ise üç yıldır organ bekleyen Mustafa Bagisi'ye nakledilecek. Gencin böbrekleri, hastaneye çağrılan 8 kişinin doku uyumu testleri sonucuna göre iki hastaya umut olacak.



Akciğer ise Ankara Yüksek İhtisas Hastanesine gönderildi. Kornealar da iki hastaya ışık olacak.



Nilgün Bilal ve ekibi, organları bağışlanan gencin ailesine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.